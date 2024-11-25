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10:24, 25 ноября 2024Силовые структуры

Блогеров Чекалиных оставили под домашним арестом

Суд продлил домашний арест блогерам Чекалиным и соучастнику вывода денег из РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Валерия Чекалина (в центре)

Валерия Чекалина (в центре). Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Троицкий суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогерше Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее бывшему мужу Артему Чекалину, обвиняемых в выводе из России более 250 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следственных органов о продлении меры пресечения. Аналогичное постановление вынесено в отношении предполагаемого соучастника преступления — бизнес-партнера блогеров Романа Вишняка.

7 ноября Мосгорсуд признал законным избрание им меры пресечения в виде домашнего ареста и отклонил апелляционные жалобы на решение нижестоящей инстанции.

Дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа возбудили по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Во время первого допроса она дала признательные показания, но затем от своих слов отказалась.

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