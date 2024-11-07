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12:55, 7 ноября 2024Силовые структуры

Блогершу Лерчек и ее бывшего мужа оставили под домашним арестом

В Москве суд оставил под домашним арестом Валерию и Артема Чекалиных
Варвара Митина (редактор)
Валерия Чекалина

Валерия Чекалина. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Московский городской суд оставил под домашним арестом блогершу Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Чекалины и их адвокаты хотели оспорить решение Троицкого районного суда, но вышестоящая инстанция не удовлетворила апелляцию. Ранее они пытались обжаловать свой домашний арест в Троицком районном суде.

Сторона защиты выступает за смягчение меры пресечения. Она опирается на тот факт, что правоохранители не фиксировали нарушений, когда блогерам запрещались определенные действия во время процесса по прошлому уголовному делу.

Дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа завели по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Чекалиных отправили под домашний арест до 26 ноября. Во время первого допроса Валерия дала признательные показания, но затем от своих слов отказалась.

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