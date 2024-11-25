Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:44, 25 ноября 2024Экономика

Россияне разных возрастов рассказали о предпочтениях при выборе жилья

«Главстрой Регионы»: бумеры в России предпочитают небольшие квартиры
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россияне, родившиеся до 1964 года, делают выбор в пользу небольших квартир. Предпочтения покупателей жилья в зависимости от возраста выяснила компания «Главстрой Регионы». Результаты исследования публикуют «Известия».

Как выяснили аналитики, бумерам больше по душе студии и двухкомнатные квартиры — такой вариант выбрали 77 процентов респондентов. 23 процента опрошенных проголосовали за «евротрешки». Такое жилье должно экспонироваться в озелененном районе с хорошей транспортной доступностью, а сам жилищный комплекс должен быть оснащен развитой инфраструктурой, в том числе магазинами и аптеками.

Поколение X, которое представлено россиянами 1965-1980 годов рождения, отдает предпочтение двухкомнатным квартирам. При этом, как поясняют специалисты, для этой возрастной группы важен изысканный дизайн интерьера, свобода перепланировки и современные инженерные коммуникации. Наименьшей популярностью среди таких покупателей пользуется трехкомнатное жилье — его хотели бы приобрести 14 процентов информантов.

Материалы по теме:
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?
12 ноября 2021
Здесь был генсек. Где отдыхала элита СССР и как были устроены виллы советских вождей?
Здесь был генсек.Где отдыхала элита СССР и как были устроены виллы советских вождей?
5 октября 2022

С большей готовностью такие квартиры берут миллениалы (родившиеся в период с 1981 по 1996 годы). За трехкомнатные лоты среди них проголосовало 47 процентов человек, а за двухкомнатные — 35 процентов российских миллениалов. Малогабаритное жилье для них менее привлекательно: приобрести студии и «однушки» хотели бы 18 процентов таких покупателей. Наиболее важными параметрами при выборе для них являются технологичность — наличие системы «умный дом» и возможность заказать услуги по обслуживанию дома через мобильное приложение. Кроме того, миллениалы обращают внимание на близость к транспортным узлам и бизнес-центрам.

Зумеры (родившиеся с 1997 по 2010 годы) при выборе жилья делают ставку на минимализм и функциональность. В их представлении лучший вариант — «малогабаритка». «Евродвушку» с совмещенной гостиной-кухней предпочли бы 38 процентов участников опроса, студии и «однушки» — 32 процента. Трехкомнатные квартиры и лоты более крупных габаритов выбирают 29 процентов зумеров. Такой покупатель прежде всего обращает внимание на наличие вблизи дома коворкингов, тематических клубов, секций и зон соседского общения, отмечают аналитики.

Ранее стало известно, какие российские города заслужили любовь айтишников. Наибольшей популярностью среди работников отрасли пользуется Москва, вторую строчку рейтинга занимает Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров Краснодар.

Что думаешь? Оцени!
      Это интересно!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Россию баллистическими ракетами

      Остановивший въехавшего в толпу пешеходов водителя россиянин рассказал подробности ДТП

      Путин высказался о российской вакцине от рака

      Самолет с россиянами на борту совершил экстренную посадку в Петербурге

      Спрогнозирован пиковый период мирового спроса на нефть

      Рябков высказался о запросах США о контактах с Россией после применения «Орешника»

      В России суд взыскал с бывшего начальника департамента Минобороны 1,74 миллиарда рублей

      Apple замедлит обновления для iPhone

      Дело пошутившей о карельском языке актрисы поступило в прокуратуру

      В Алжире высказались об испытании ракеты «Орешник»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше