Россияне разных возрастов рассказали о предпочтениях при выборе жилья

«Главстрой Регионы»: бумеры в России предпочитают небольшие квартиры

Россияне, родившиеся до 1964 года, делают выбор в пользу небольших квартир. Предпочтения покупателей жилья в зависимости от возраста выяснила компания «Главстрой Регионы». Результаты исследования публикуют «Известия».

Как выяснили аналитики, бумерам больше по душе студии и двухкомнатные квартиры — такой вариант выбрали 77 процентов респондентов. 23 процента опрошенных проголосовали за «евротрешки». Такое жилье должно экспонироваться в озелененном районе с хорошей транспортной доступностью, а сам жилищный комплекс должен быть оснащен развитой инфраструктурой, в том числе магазинами и аптеками.

Поколение X, которое представлено россиянами 1965-1980 годов рождения, отдает предпочтение двухкомнатным квартирам. При этом, как поясняют специалисты, для этой возрастной группы важен изысканный дизайн интерьера, свобода перепланировки и современные инженерные коммуникации. Наименьшей популярностью среди таких покупателей пользуется трехкомнатное жилье — его хотели бы приобрести 14 процентов информантов.

С большей готовностью такие квартиры берут миллениалы (родившиеся в период с 1981 по 1996 годы). За трехкомнатные лоты среди них проголосовало 47 процентов человек, а за двухкомнатные — 35 процентов российских миллениалов. Малогабаритное жилье для них менее привлекательно: приобрести студии и «однушки» хотели бы 18 процентов таких покупателей. Наиболее важными параметрами при выборе для них являются технологичность — наличие системы «умный дом» и возможность заказать услуги по обслуживанию дома через мобильное приложение. Кроме того, миллениалы обращают внимание на близость к транспортным узлам и бизнес-центрам.

Зумеры (родившиеся с 1997 по 2010 годы) при выборе жилья делают ставку на минимализм и функциональность. В их представлении лучший вариант — «малогабаритка». «Евродвушку» с совмещенной гостиной-кухней предпочли бы 38 процентов участников опроса, студии и «однушки» — 32 процента. Трехкомнатные квартиры и лоты более крупных габаритов выбирают 29 процентов зумеров. Такой покупатель прежде всего обращает внимание на наличие вблизи дома коворкингов, тематических клубов, секций и зон соседского общения, отмечают аналитики.

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