ОАК передала Минобороны партию Су-34

ОАК передала Минобороны партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

«Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий, применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения», — сказал первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

В октябре журнал Military Watch заметил, что Вооруженные силы Украины понесли большие потери из-за ударов российских истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В том же месяце госкорпорация сообщила, что российские войска получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.