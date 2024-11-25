Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:31, 25 ноября 2024Наука и техника

ОАК передала Минобороны партию Су-34

ОАК передала Минобороны партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба ГК "Ростех" / ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

«Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий, применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения», — сказал первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

В октябре журнал Military Watch заметил, что Вооруженные силы Украины понесли большие потери из-за ударов российских истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В том же месяце госкорпорация сообщила, что российские войска получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Россию баллистическими ракетами

      Остановивший въехавшего в толпу пешеходов водителя россиянин рассказал подробности ДТП

      Путин высказался о российской вакцине от рака

      Самолет с россиянами на борту совершил экстренную посадку в Петербурге

      Спрогнозирован пиковый период мирового спроса на нефть

      Рябков высказался о запросах США о контактах с Россией после применения «Орешника»

      В России суд взыскал с бывшего начальника департамента Минобороны 1,74 миллиарда рублей

      Apple замедлит обновления для iPhone

      Дело пошутившей о карельском языке актрисы поступило в прокуратуру

      В Алжире высказались об испытании ракеты «Орешник»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше