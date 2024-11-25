Олимпийский чемпион из Норвегии рассказал об общении с российскими лыжниками

Олимпийский чемпион Нортуг рассказал, что общается с российскими лыжниками

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг рассказал об общении с российскими лыжниками. Его слова приводит Nettavisen.

Спортсмен заявил, что переписывается с соперниками в социальных сетях и поддерживает их после санкций. Он назвал Россию великой лыжной нацией и выразил сожаление о том, что отечественные атлеты не участвуют в международных турнирах. «Конечно, они находятся в довольно сложной ситуации, поскольку их отстранили», — посчитал он.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что норвежцы ждут возвращения россиян на международные турниры. Он подчеркнул, что общается с иностранными соперниками.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.