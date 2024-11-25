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16:08, 25 ноября 2024Путешествия

Пассажиры Superjet 100 пожаловались на покидавших борт с вещами попутчиков

Shot: пассажиры Superjet 100 пожаловались на покидавших борт с вещами попутчиков
Алина Черненко
СюжетАварийная посадка самолета

Кадр: Telegram-канал Shot

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», загоревшегося в турецкой Анталье, пожаловались на некоторых попутчиков, которые отказывались покидать борт без своих вещей. Об этом они рассказали в беседе с Telegram-каналом Shot.

Находившиеся в салоне люди после начала пожара потеряли целую минуту из-за того, что их попутчики забирали ручную кладь с полок и не выпускали пытавшихся вырваться из горящего воздушного судна соседей. Более того, двигаться приходилось на ощупь, потому что в самолете не было света.

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По данным источника, с момента аварийной посадки до полной эвакуации прошло 24 минуты. При этом за 20 минут пожарные потушили открытое горение и сообщили о полной ликвидации огня.

Ранее одна из пассажирок загоревшегося лайнера рассказала о пережитом страхе. По ее словам, во время жесткой посадки в салоне началась паника.

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