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12:37, 25 ноября 2024Путешествия

Пассажирка SSJ 100 описала пожар в самолете фразой «все иллюминаторы загорелись красным»

Пассажирка загоревшегося Superjet 100 призналась, что в салоне началась паника
Алина Черненко

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Одна из пассажирок загоревшегося в турецкой Анталье самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) российской авиакомпании «Азимут» рассказала об пережитом страхе. С женщиной пообщалось издание KP.RU.

Блогерша Евгения Лавриненко призналась, что она с дочкой возвращалась из России в Турцию, где она живет и работает. По словам путешественницы, во время жесткой посадки в салоне началась паника. «Резкая вспышка. Все иллюминаторы загорелись красным. Дым в салоне. Толкучка. Детей не пропускают», — такими фразами описала пожар Лавриненко.

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Россиянке с ребенком удалось выбраться из самолета живыми и невредимыми. По ее словам, после того как пассажиры загоревшегося SSJ 100 оказались в аэропорту Антальи, начались проблемы: представители перевозчика не выходили на связь, еду и воду предоставили только через три часа, а чемоданы выдали через восемь.

«Живые и с чемоданами спустя восемь часов едем домой. Все это время нас в аэропорту ждал друг. Как увидел новости, сразу примчался за нами», — поделилась собеседница издания.

Другой пассажир самолета, 42-летний торговец фруктами из Краснодара по имени Султан, рассказал, как он помог попутчикам выбраться из самолета.

«Дыма было много, конечно, полминуты — и уже было сложно дышать. Я сидел впереди, сразу побежал к выходу, чтобы открыть дверь и выйти. Подошел к бортпроводнице, говорю: "Открой дверь!", а она: "Не могу"», — описал произошедшее Султан.

Мужчина добавил, что из-за того, что стюардесса растерялась, ему пришлось открывать двери самому. Вскоре к лайнеру подъехали пожарные машины и начали тушить огонь. «Если бы они не приехали и мы не вышли, за минуту можно было там всех похоронить. Слава Богу, все живы-здоровы!» — порадовался пассажир.

Ранее сообщалось, что пассажиры загоревшегося в аэропорту Антальи самолета авиакомпании «Азимут» готовят коллективный иск к перевозчику. Одна из пассажирок пожаловалась, что воспользовавшиеся услугой перевозчика клиенты надышались угарным газом и просят «должной поддержки».

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