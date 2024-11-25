Раскрыт запрашиваемый срок для троих обвиняемых по делу о хищении с «Пушкинских карт»

В Москве фигурантам дела о хищении с «Пушкинских карт» запросили срок до 9 лет

В Басманном суде Москвы гособвинение запросило до девяти лет лишения свободы для троих обвиняемых в хищении 200 миллионов рублей через «Пушкинские карты». Об этом сообщает ТАСС

Речь идет о троих жителях Московского региона — Викторе Якубове, Эмиле Гурбанове и Илье Сафонове. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой»).

Ранее сообщалось, что фигуранты регистрировались в качестве организаторов культурных мероприятий на специально созданной интернет-платформе. Затем они арендовали концертные площадки и организовывали выступления артистов, предлагая соучастникам-владельцам «Пушкинских карт» приобретать на них билеты. Для видимости посещения мероприятий обвиняемые нанимали массовку. После концертов стоимость билетов владельцам «Пушкинских карт» возмещалась за счет бюджетных средств. В результате обвиняемые похитили более 200 миллионов рублей.