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15:39, 25 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыт запрашиваемый срок для троих обвиняемых по делу о хищении с «Пушкинских карт»

В Москве фигурантам дела о хищении с «Пушкинских карт» запросили срок до 9 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Басманном суде Москвы гособвинение запросило до девяти лет лишения свободы для троих обвиняемых в хищении 200 миллионов рублей через «Пушкинские карты». Об этом сообщает ТАСС

Речь идет о троих жителях Московского региона — Викторе Якубове, Эмиле Гурбанове и Илье Сафонове. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой»).

Ранее сообщалось, что фигуранты регистрировались в качестве организаторов культурных мероприятий на специально созданной интернет-платформе. Затем они арендовали концертные площадки и организовывали выступления артистов, предлагая соучастникам-владельцам «Пушкинских карт» приобретать на них билеты. Для видимости посещения мероприятий обвиняемые нанимали массовку. После концертов стоимость билетов владельцам «Пушкинских карт» возмещалась за счет бюджетных средств. В результате обвиняемые похитили более 200 миллионов рублей.

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