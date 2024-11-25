Раскрыты новые подробности о пилотах загоревшегося в Анталье Superjet 100

Shot: пилоты загоревшегося в Анталье Superjet 100 ждут новых допросов

Пилоты самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося в Анталье, ждут дополнительных допросов представителей различных ведомств. Новые подробности о случившемся раскрыл Telegram-канал Shot.

Командир-стажер Андрей Прядкин сообщил журналистам, что в ближайшее время экипаж рейса будут допрашивать авиационные службы. Как пишет источник, все пилоты чувствуют себя хорошо.

Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи вечером 24 ноября. Во время посадки у лайнера начался пожар в одном из двигателей, его заметили уже после остановки на полосе.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, этот момент попал на видео. Участники рейса заявили, что подадут коллективный иск к перевозчику.