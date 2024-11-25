Россия ударила по инфраструктуре военных аэродромов Украины

Минобороны России заявило об ударе по инфраструктуре военных аэродромов Украины

Российские войска ударили по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, также успешно поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса республики, и скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 138 районах.

Удары наносились при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России, добавили в Минобороны.

Ранее Россия ударила по военно-промышленному предприятию на Украине новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Президент Владимир Путин назвал атаку ответом на запуски ВСУ западных дальнобойных ракет вглубь России. По не подтвержденным официально данным, речь идет о предприятии по производству ракетно-космической техники «Южмаш», расположенном в Днепропетровске.