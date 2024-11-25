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17:04, 25 ноября 2024Силовые структуры

Российский адвокат похитил у клиентов 31 миллион рублей

В Архангельске суд дал экс-адвокату 8 лет за хищение и отмывание 31 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Ломоносовский районный суд Архангельска приговорил бывшего адвоката к восьми годам лишения свободы за мошенничество и легализацию свыше 31 миллиона рублей, полученных от клиентов обманным путем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России и прокуратуре.

Осужденный — Олег Тагиров, уточняет РАПСИ.

По данным следствия, осенью 2021 года он получил от обвиняемого 28 миллионов рублей якобы на взятки должностным лицам правоохранительных органов за его освобождение из СИЗО и переквалификацию на менее тяжкую статью Уголовного кодекса с последующим прекращением дела.

Полученные средства адвокат присвоил. Также он обманул пятерых клиентов, чьи родственники пострадали в ДТП. Отсудив у страховых компаний 3,8 миллиона рублей, Тагиров также оставил их себе. Похищенные 31,8 миллиона рублей адвокат перечислил на счет своей компании, половину суммы он потратил на приобретение в лизинг автомобиля стоимостью 15 миллионов рублей.

В ноябре 2022 года его задержали сотрудники ФСБ.

7 ноября сообщалось, что Мосгорсуд признал законным заочный приговор бывшему адвокату Марку Фейгину (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), осужденному за фейки о Российской армии на 11 лет лишения свободы.

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