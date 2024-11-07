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12:14, 7 ноября 2024Силовые структуры

Заочный приговор бывшему адвокату за фейки о Российской армии признали законным

Мосгорсуд подтвердил заочный приговор экс-адвокату Фейгину за фейки о ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мосгорсуд признал законным заочный приговор бывшему адвокату Марку Фейгину (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), осужденному за фейки о Российской армии на 11 лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Судебное решение вступило в законную силу и подлежит исполнению.

Судебная коллегия по уголовным делам отклонила апелляционную жалобу на приговор Басманного суда столицы, который признал экс-адвоката виновным по четырем преступным эпизодам по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»).

Заочный приговор уехавшему из страны Фейгину был оглашен 16 июля. 26 января он был заочно арестован. 16 октября 2023 года его объявили в розыск.

В октябре сообщалось, что Фейгин получал финансирование от Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины. После чего в апреле 2022 года Минюст признал его иноагентом, установив факты иностранного финансирования его деятельности.

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