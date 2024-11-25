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22:01, 25 ноября 2024Спорт

Российский игрок НХЛ столкнулся с одноклубником и получил сотрясение мозга

Хоккеист НХЛ Кочетков столкнулся с одноклубником и получил сотрясение мозга
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergei Belski-Imagn Images / Reuters

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Петр Кочетков получил травму во время матча регулярного чемпионата лиги против «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщается на странице команды в социальной сети X.

В середине овертайма с российским хоккеистом столкнулся одноклубник Шон Уокер, который в тот момент боролся с соперником за шайбу. Россиянин упал на лед и не смог покинуть площадку самостоятельно. Отмечается, что он получил сотрясение мозга. Сроки его восстановления не уточняются.

Ранее Кочетков рассказал об общении с соотечественником из «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным во время матча. По словам вратаря, форвард всегда говорит ему гадости, когда забрасывает шайбу.

Кочетков подписал контракт с «Каролиной» в 2022 году. В текущем сезоне он провел 13 матчей, в 10 из которых команда победила.

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