Российский игрок НХЛ столкнулся с одноклубником и получил сотрясение мозга

Хоккеист НХЛ Кочетков столкнулся с одноклубником и получил сотрясение мозга

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Петр Кочетков получил травму во время матча регулярного чемпионата лиги против «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщается на странице команды в социальной сети X.

В середине овертайма с российским хоккеистом столкнулся одноклубник Шон Уокер, который в тот момент боролся с соперником за шайбу. Россиянин упал на лед и не смог покинуть площадку самостоятельно. Отмечается, что он получил сотрясение мозга. Сроки его восстановления не уточняются.

Ранее Кочетков рассказал об общении с соотечественником из «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным во время матча. По словам вратаря, форвард всегда говорит ему гадости, когда забрасывает шайбу.

Кочетков подписал контракт с «Каролиной» в 2022 году. В текущем сезоне он провел 13 матчей, в 10 из которых команда победила.