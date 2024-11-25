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14:50, 25 ноября 2024Экономика

Для российской нефти нашли точку перевалки у острова Лесбос

Bloomberg: нефть из России стали секретно перегружать в новом месте возле Греции
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Попытка греческих властей отогнать от своего побережья суда, которые занимаются перевалкой российской нефти в открытом море, привела к тому, что ее организаторы нашли новую секретную точку. Об этом сообщает Bloomberg.

Страна проводит военно-морские учения в Лаконском заливе, где обход санкций осуществлялся в прошлые месяцы. По итогу, как отмечает аналитическая компания Vortexa, подозрительные суда теперь скапливаются в районе островов Лесбос и Хиос.

По оценкам экспертов, ежемесячно там перегружается около миллиона баррелей дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов. Процесс происходит тайно, танкеры скрывают или фальсифицируют свое местонахождение. После того, как сырье или нефтепродукты попали на другое судно, ему проще переписать страну происхождения груза.

Ранее сообщалось, что Европейское бюро по борьбе с мошенничеством расследует возможные случаи поставки российских нефтепродуктов в страны Евросоюза в обход введенных санкций через Турцию, которая стала для них центром перевалки.

На этом фоне ЕС начал работу над новыми санкциями в отношении танкеров российского теневого флота, с помощью которых страна обходит введенный Западом потолок цен и другие ограничения.

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