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15:02, 5 ноября 2024Экономика

Евросоюз начал расследование импорта российской нефти через Турцию

Politico: ЕС заинтересовался импортом нефти из РФ через Турцию в обход санкций
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: noomcpk / Shutterstock / Fotodom  

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством расследует возможные случаи поставки российских нефтепродуктов в страны Европейского Союза (ЕС) в обход введенных санкций через Турцию, которая стала для них центром перевалки. Об интересе Евросоюза к процессу со ссылкой на двух собеседников сообщает Politico.

Предполагается, что в схеме используется лазейка, позволяющая ввозить смешанное топливо, если оно маркировано как нероссийское. Возможно, что так миллионы баррелей дизельного топлива и отправляются в ЕС.

Как отмечает издание, речь идет о доходе только от трех турецких портов в размере трех миллиардов долларов в течение 12 месяцев с того момента, как Евросоюз в феврале 2023 года ввел эмбарго. Указывается, что проверка проходит на фоне ухудшения отношений между Брюсселем и Анкарой.

Ранее Министерство финансов США опубликовало заявку по поиску квалифицированной компании, которая возьмет на себя ежедневный мониторинг цен на нефть на мировом рынке, в том числе российской нефти сортов Urals и дальневосточного ESPO.

При этом в сообщении говорится, что ведомству нужна комплексная оценка нефтяного рынка, но проводить ее нужно в контексте ограничения стоимости российской нефти и исполнения соответствующих санкций.

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