Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:13, 1 ноября 2024Экономика

США собрались следить за ценами на российскую нефть ежедневно

РИА Новости: Минфин США заказал ежедневный мониторинг цен на российскую нефть
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Министерство финансов США опубликовало заявку по поиску квалифицированной компании, которая возьмет на себя ежедневный мониторинг цен на нефть на мировом рынке, в том числе российской нефти сортов Urals и дальневосточного ESPO. Об этом сообщает РИА Новости.

В самом тексте сказано, что речь идет о комплексной оценке, но подчеркивается, что проводить ее нужно в контексте ограничения стоимости российской нефти. Вместе с ними ведомству необходим анализ стоимости сорта нефти Brent.

Одновременно интерес для Минфина представляют рынки нефти Ирана и Венесуэлы, которые также находятся под американскими санкциями и пытаются обходить их. Компании, которые собираются претендовать на контракт, должны предоставить примеры предоставления услуг в сфере анализа корпоративному или государственному сектору.

Ранее сообщалось, что на фоне падения переработки нефти в России до многолетнего уровня экспорт сырья вырос до максимальных с 3,47 миллиона баррелей (средний результат за четыре недели). Позднее стало известно, что сокращение переработки привело к падению поставок дизельного топлива за рубеж до ковидного минимума.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Очень редкий военный указ русского императора продан на европейском аукционе. Документ похитили из архива в Москве

      В США российский «создаваемый по графику» ПАК ДА описали двумя словами

      Жена российского миллиардера показала видео в прозрачной юбке и с ушами эльфа

      Россиянка продала мигранту права на свою дочь

      В элитном пентхаусе Дмитрия Певцова отключат воду за долги

      По факту нападения брачных аферистов на съемочную группу «Известий» возбудили дело

      США собрались следить за ценами на российскую нефть ежедневно

      Игру о сборе мха и выживании в Арктике разработали в России

      Уфимцы сделали карту Башкирии из старых ключей

      В самолете с россиянами на борту треснуло лобовое стекло в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше