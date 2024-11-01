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09:15, 1 ноября 2024Экономика

Поставки российского дизельного топлива за рубеж упали до минимума

«Ъ»: из-за проблем на НПЗ экспорт дизельного топлива из России упал до минимума
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

По итогам октября экспорт дизельного топлива и газойля из России упадет на 15 процентов относительно сентября, до 685 тысяч баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на данные Kpler сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Такой уровень поставок за рубеж стал минимальным с октября 2020 года, когда на фоне пандемии COVID-19 и обрушения спроса экспорт составил 600 тысяч тонн в сутки. До этого минимальный объем поставок в этом году был зафиксирован в августе (730 тысяч баррелей в сутки). В начале года поставки доходили до 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Крупнейшим покупателем российского дизельного топлива с долей 44 процента остается Турция. Поставки в этом направлении упали на 10 процентов. Отправка топлива в идущую второй Бразилию снизилась в два раза, до 81 тысячи баррелей в сутки.

По данным издания, в октябре нефтепереработка упала до минимальных с 2022 года 5,1 миллиона баррелей в сутки, из-за чего и снижается экспорт. Такая динамика связана с затягиванием ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Некоторые из них не смогут перезапустить установки ранее ноября. Тенденция к продлению сроков ремонта наблюдается с 2022 года.

Ранее стало известно, что власти отказались от идеи уже с ноября разрешить экспорт бензина, мораторий на который действует до января. Поводом для этого стали продолжающиеся плановые и неплановые ремонты.

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