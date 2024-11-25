Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
2:1
Завершен
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|16-й тур
Факел
1:1
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|16-й тур
Саутгемптон
2:3
Завершен
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|12-й тур
Пари Нижний Новгород
0:0
Завершен
Динамо Мх
МИР Российская Премьер-лига|16-й тур
Ипсвич Таун
1:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|12-й тур
Наполи
1:0
Завершен
Рома
Италия — Серия А|13-й тур
Атлетик Б
1:0
Завершен
Реал Сосьедад
Испания — Примера|14-й тур
00:39, 25 ноября 2024Спорт

Стал известен характер травмы Капризова

Журналист Фридман: хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов избежал серьезной травмы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stan Szeto / Imagn Images / Reuters

Журналист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети X сообщил о характере травмы российского нападающего клуба «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова.

Фридман заявил, что Капризов избежал серьезных повреждений. Он подчеркнул, что за хоккеистом будут наблюдать на протяжении нескольких дней.

Капризов пропустил последний матч «Миннесоты» против «Калгари Флэймс», который состоялся 23 ноября и завершился победой Калгари со счетом 4:3 в серии буллитов. Причиной стала травма нижней части тела хоккеиста.

22 ноября Капризов вышел в лидеры бомбардирской гонки регулярного чемпионата НХЛ. В активе хоккеиста теперь 13 заброшенных шайб и 21 результативная передача в 19 встречах. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров лиги с канадцем Натаном Маккинноном из «Эдмонтон Ойлерс».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названа причина возгорания российского самолета в турецкой Анталье

      В ОАЭ арестовали подозреваемых в убийстве раввина

      Сторонники оппозиции в Тбилиси установили палатки у парламента

      Над российским регионом сбили шесть беспилотников

      В Киеве вновь прозвучали взрывы

      Пассажирка загоревшегося в Турции российского самолета раскрыла подробности случившегося

      Коллега известного актера снял его топлес и показал фото фанатам

      Сторонник союза с Россией в Румынии обогнал премьера страны на выборах

      В Раде ужаснулись тысячами вернувшихся в новые регионы России с Украины людей

      Бык затоптал 17-летнего чемпиона по родео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше