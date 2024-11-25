Стал известен характер травмы Капризова

Журналист Фридман: хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов избежал серьезной травмы

Журналист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети X сообщил о характере травмы российского нападающего клуба «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова.

Фридман заявил, что Капризов избежал серьезных повреждений. Он подчеркнул, что за хоккеистом будут наблюдать на протяжении нескольких дней.

Капризов пропустил последний матч «Миннесоты» против «Калгари Флэймс», который состоялся 23 ноября и завершился победой Калгари со счетом 4:3 в серии буллитов. Причиной стала травма нижней части тела хоккеиста.

22 ноября Капризов вышел в лидеры бомбардирской гонки регулярного чемпионата НХЛ. В активе хоккеиста теперь 13 заброшенных шайб и 21 результативная передача в 19 встречах. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров лиги с канадцем Натаном Маккинноном из «Эдмонтон Ойлерс».