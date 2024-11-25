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08:42, 25 ноября 2024Экономика

В Банке России допустили создание отдельного приложения для цифрового рубля

«Ведомости»: в ЦБ готовы обсуждать разработку приложения для цифрового рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В ЦБ РФ допустили создание отдельного мобильного приложения для операций с цифровым рублем, которое позволит сократить затраты банков на его внедрение. Об этом со ссылкой на представителя Центробанка пишут «Ведомости».

О том, что регулятор готов обсуждать соответствующие инициативы, изданию стало известно из ответа Банка России от имени его первого зампреда Ольги Скоробогатовой (уходит с должности со 2 декабря) на предложения Ассоциации банков России (АБР).

В письме АБР указывалось на обеспокоенность средних и малых банков высокой стоимостью инфраструктурных доработок для использования новой формы нацвалюты. В нем отмечалось, что с учетом необходимости внедрить цифровой рубль в ближайшие годы, небольшие кредитные организации столкнутся с расходами, «размер которых несопоставим с объемом их бизнеса».

В ЦБ поддержали прозвучавшие предложения, подразумевающие в том числе создание удостоверяющих центров на стороне Банка России или единого оператора/платформы и заявили о готовности проработать вопросы «по созданию мобильного приложения и оптимизации архитектуры внедрения цифрового рубля». В связи с этим ЦБ согласен участвовать во встречах с поставщиками ПО для совместной проработки типовых решений, требующихся для снижения затрат.

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Опрошенные журналистами эксперты полагают, что частичное создание инфраструктуры для цифрового рубля на стороне ЦБ или единого оператора даст возможность даже небольшим игрокам присоединиться к проекту без больших издержек, единый кошелек, появление которого теперь вполне вероятно, может оказаться удобнее для ряда целей, чем «опосредованные» кошельки в банковских приложениях, а финтех-компании получат возможность внедрять цифровой рубль в свои решения, в том числе и для участников-нерезидентов.

С 1 сентября в России стартовал новый этап тестирования цифрового рубля. Операции по-прежнему доступны клиентам 12 банков, участвующих в проекте с августа прошлого года. При этом расширяется число участников. Ими станут не 600, а 9 тысяч граждан и 1,2 тысячи компаний вместо прежних 22.

Согласно предложениям Банка России, полноценное широкое использование цифрового рубля должно начаться в РФ с 1 июля 2025 года. К указанной дате крупнейшим банкам будет необходимо обеспечить своим клиентам возможность открывать и пополнять счета, осуществлять и принимать переводы в цифровых рублях. Остальным банкам с универсальной лицензией предлагается дать время на доработку систем до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям — до 1 июля 2027 года.

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