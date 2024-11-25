В Банке России допустили создание отдельного приложения для цифрового рубля

«Ведомости»: в ЦБ готовы обсуждать разработку приложения для цифрового рубля

В ЦБ РФ допустили создание отдельного мобильного приложения для операций с цифровым рублем, которое позволит сократить затраты банков на его внедрение. Об этом со ссылкой на представителя Центробанка пишут «Ведомости».

О том, что регулятор готов обсуждать соответствующие инициативы, изданию стало известно из ответа Банка России от имени его первого зампреда Ольги Скоробогатовой (уходит с должности со 2 декабря) на предложения Ассоциации банков России (АБР).

В письме АБР указывалось на обеспокоенность средних и малых банков высокой стоимостью инфраструктурных доработок для использования новой формы нацвалюты. В нем отмечалось, что с учетом необходимости внедрить цифровой рубль в ближайшие годы, небольшие кредитные организации столкнутся с расходами, «размер которых несопоставим с объемом их бизнеса».

В ЦБ поддержали прозвучавшие предложения, подразумевающие в том числе создание удостоверяющих центров на стороне Банка России или единого оператора/платформы и заявили о готовности проработать вопросы «по созданию мобильного приложения и оптимизации архитектуры внедрения цифрового рубля». В связи с этим ЦБ согласен участвовать во встречах с поставщиками ПО для совместной проработки типовых решений, требующихся для снижения затрат.

Опрошенные журналистами эксперты полагают, что частичное создание инфраструктуры для цифрового рубля на стороне ЦБ или единого оператора даст возможность даже небольшим игрокам присоединиться к проекту без больших издержек, единый кошелек, появление которого теперь вполне вероятно, может оказаться удобнее для ряда целей, чем «опосредованные» кошельки в банковских приложениях, а финтех-компании получат возможность внедрять цифровой рубль в свои решения, в том числе и для участников-нерезидентов.

С 1 сентября в России стартовал новый этап тестирования цифрового рубля. Операции по-прежнему доступны клиентам 12 банков, участвующих в проекте с августа прошлого года. При этом расширяется число участников. Ими станут не 600, а 9 тысяч граждан и 1,2 тысячи компаний вместо прежних 22.

Согласно предложениям Банка России, полноценное широкое использование цифрового рубля должно начаться в РФ с 1 июля 2025 года. К указанной дате крупнейшим банкам будет необходимо обеспечить своим клиентам возможность открывать и пополнять счета, осуществлять и принимать переводы в цифровых рублях. Остальным банкам с универсальной лицензией предлагается дать время на доработку систем до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям — до 1 июля 2027 года.