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13:28, 25 ноября 2024Мир

В Кремле высказались о будущей работе Трампа по Украине

Песков: в Кремле увидели заявление Уолца о работе Трампа с Байденом по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В Кремле увидели заявление будущего советника избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца о совместной работе республиканца с действующей администрацией Джо Байдена касательно урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Да, заявление о работе команды Трампы с администрацией Байдена по Украине удалось увидеть», — отметил Песков.

Ранее Уолтц заявил, что команда Трампа до конца 2024 года начнет работать с действующей администрацией над урегулированием конфликта на Украине. По его словам, республиканец «ясно дал понять о необходимости прекращения конфликта, будь то соглашение или перемирие».

Также чиновник добавил, что избранный американский президент обеспокоен последствиями решения Байдена разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь России.

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