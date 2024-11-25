В «Тракторе» сделали заявление о состоянии пережившего наезд пьяного водителя хоккеиста

В «Тракторе» заявили, что Щетилин получил травмы после наезда пьяного водителя

В «Тракторе» сделали заявление о состоянии пережившего наезд пьяного водителя вратаря Алексея Щетилина и его супруги. Об этом сообщает «Чемпионат».

В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассказали, что хоккеист и его жена получили травмы средней тяжести. Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы и находятся в сознании. В «Тракторе» подчеркнули, что прикладывают все усилия, чтобы Щетилины получили квалифицированную помощь.

23-летний Щетилин выступает за фарм-клуб «Трактора» — «Челмет». В текущем сезоне голкипер провел 16 матчей в Высшей хоккейной лиге.

По данным СК, днем 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель на своем автомобиле совершил наезд на пешеходов. Пострадали пять человек, в том числе малолетний ребенок. Все они госпитализированы с травмами.