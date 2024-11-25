Василий Березуцкий возглавил азербайджанский клуб

Бывший игрок сборной России Василий Березуцкий возглавил азербайджанский «Сабах»

Бывший игрок сборной России и московского ЦСКА Василий Березуцкий возглавил «Сабах». Об этом сообщается на странице азербайджанского клуба в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Стороны подписали контракт на 2,5 года. Россиянин сменил на посту главного тренера отправленного в отставку хорвата Крунослава Рендуловича. «Сабах» с 19 очками в 14 матчах располагается на пятом месте в чемпионате Азербайджана.

Березуцкий завершил карьеру футболиста в 2018 году. После этого он работал в тренерских штабах нидерландского «Витесса», «Краснодара» и ЦСКА. Последним местом работы специалиста был китайский «Шанхай Шэньхуа», где он был помощником главного тренера Леонида Слуцкого.

В качестве игрока Березуцкий провел 376 матчей в составе ЦСКА и отметился девятью забитыми мячами. Вместе с командой он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз завоевывал Кубок страны и стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году. В составе сборной России защитник сыграл 101 матч и забил пять голов. Вместе с командой он стал бронзовым призером Евро-2008.