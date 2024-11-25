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15:27, 25 ноября 2024Забота о себе

Врач назвал увеличивающее риск рака количество спиртного

Нарколог Исаев: регулярное употребление пива и вина может увеличить риск рака
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chris Montgomery / Unsplash

Регулярное употребление спиртных напитков может увеличить риск развития рака, инсульта и гипертензии, предупредил психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной Палаты РФ Руслан Исаев. Опасную дозу доктор назвал aif.ru.

По словам врача, многие обыватели ошибочно считают безопасным регулярное употребление небольшого количества пива или вина. Однако не существует безопасной дозы алкоголя, заверил Исаев. Он уточнил, что даже 10 граммов спирта, содержащиеся в стакане вина или пива, могут привести с серьезным болезням — раку, инфаркту и инсульту. Например, эта доза спирта увеличивает риск развития рака молочной железы, отметил нарколог.

«Алкоголь несет еще одну опасность — формирование зависимости. Этанол активирует центры удовольствия в мозге, провоцируя выработку дофамина. Происходит привыкание к этим "подкреплениям", и [человек] начинает употреблять спиртное чаще, а затем — в больших дозах», — констатировал Исаев.

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Врач также подчеркнул, что алкоголь может стать провокатором развития депрессии и снижения когнитивных способностей. Существует и прямая связь между употреблением алкоголя и повышением риска развития деменции, заключил специалист.

Ранее Исаев заявил, что мнение о неизлечимости женского алкоголизма является заблуждением. По его словам, алгоритм лечения алкоголизма одинаков вне зависимости от пола.

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