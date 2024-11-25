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14:30, 25 ноября 2024Забота о себе

Врач объяснила главные опасности бесконтрольного приема антибиотиков

Фармаколог Акулина: бесконтрольный прием антибиотиков грозит дисбактериозом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Laurynas Me / Unsplash

Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Ирина Акулина объяснила, почему нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики. Свое мнение она выразила в беседе с РИАМО.

Главной опасностью бесконтрольного приема антибиотиков врач назвала дисбактериоз. Она обратила внимание, что вместе с патогенными бактериями подобные препараты убивают и населяющие кишечник полезные микроорганизмы, задача которых — защищать от различных заболеваний. Вследствие этого развивается дисбактериоз и снижается иммунитет, предупредила эксперт.

Также, по словам Акулиной, назначение себе антибиотиков по совету знакомых или по рекомендации из интернета грозит тем, что у болезнетворных бактерий начинает вырабатываться определенный механизм защиты к ним. «У микроорганизмов развивается устойчивость, говоря научным языком, резистентность, которая передается дальнейшим поколениям. В результате препараты определенной группы просто перестают действовать на возбудителей заболевания», — пояснила фармаколог.

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Она также напомнила, что антибиотики эффективны исключительно при лечении бактериальных инфекций, против вирусов они бессильны, так что прием подобных препаратов при ОРВИ для ускорения выздоровления не имеет смысла.

Ранее специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы дали россиянам четыре совета для восстановления работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) после курса антибактериальной терапии. В частности, по их словам, избежать дисбактериоза можно, если включить в рацион кисломолочные и цельнозерновые продукты, напитки, кимчи, квашеную капусту, фрукты и овощи.

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