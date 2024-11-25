Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
14:36, 25 ноября 2024Спорт

Вяльбе назвала условие поездки на Олимпийские игры-2026

Вяльбе назвала условие поездки на Олимпиаду-2026: у нас должен быть флаг и гимн
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью каналу «Эмпатия Манучи» назвала условие поездки на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии.

Вяльбе призналась, что любит Италию, несмотря на то что не любит некоторых политиков из этой страны. «Я бы, конечно, съездила в Италию. Но самое главное условие — у нас должен быть флаг и гимн. Все спортсмены, которые реально отобрались на Олимпийские игры, должны туда ехать без всяких деклараций и без всяких отборов, пригласительных билетов и так далее», — подчеркнула глава ФЛГР.

Впервые ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители страны отстранены от соревнований.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Решение по участию россиян в турнире на данный момент не принято.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Россию баллистическими ракетами

      Преподаватель вуза поверил мошенникам и остался без квартиры и сбережений

      В Раде предложили мобилизовать военных пенсионеров

      Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом

      МИД допустил размещение российских ракет в Азии

      Российским регионам предсказали штормовой ветер

      Остановивший въехавшего в толпу пешеходов водителя россиянин рассказал подробности ДТП

      Путин высказался о российской вакцине от рака

      Самолет с россиянами на борту совершил экстренную посадку в Петербурге

      Спрогнозирован пиковый период мирового спроса на нефть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше