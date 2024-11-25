Вяльбе назвала условие поездки на Олимпийские игры-2026

Вяльбе назвала условие поездки на Олимпиаду-2026: у нас должен быть флаг и гимн

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью каналу «Эмпатия Манучи» назвала условие поездки на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии.

Вяльбе призналась, что любит Италию, несмотря на то что не любит некоторых политиков из этой страны. «Я бы, конечно, съездила в Италию. Но самое главное условие — у нас должен быть флаг и гимн. Все спортсмены, которые реально отобрались на Олимпийские игры, должны туда ехать без всяких деклараций и без всяких отборов, пригласительных билетов и так далее», — подчеркнула глава ФЛГР.

Впервые ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители страны отстранены от соревнований.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Решение по участию россиян в турнире на данный момент не принято.