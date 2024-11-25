Вяльбе выразила несогласие с Путиным в вопросе участия россиян в турнирах

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью каналу «Эмпатия Манучи» выразила несогласие с президентом страны Владимиром Путиным в вопросе участия отечественных спортсменов в международных турнирах.

Глава государства отмечал, что спортсмен должен сам решить, ехать ему или нет. По мнению же главы ФЛГР, должна быть политика партии. «Либо мы продаемся и едем, предаем свою страну, предаем ребят, которые сейчас борются за нашу жизнь вообще и, возможно, даже за наше существование всей страны. Либо мы им благодарны и вместе с ними. Не в окопе, конечно, но мы солидарны с тем, что наш флаг — не просто стяг и полотно из триколора, а настоящий флаг, за который каждый борется по-своему», — заявила она.

Ранее Вяльбе назвала условие поездки на Олимпиаду-2026. «У нас должен быть флаг и гимн. Все спортсмены, которые реально отобрались на Олимпийские игры, должны туда ехать без всяких деклараций и без всяких отборов, пригласительных билетов и так далее», — заявила она.

На летних Играх-2024 в Париже выступили 15 атлетов из России. Они принимали участие в турнире в нейтральном статусе — без флага и гимна.