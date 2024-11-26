Большунов проиграл в гонке свободным стилем на этапе Кубка России

Лыжник Денис Спицов победил в гонке свободным стилем на этапе Кубка России

Лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке свободным стилем на 15 километров на первом этапе Кубка России, который проходит в Республике Хакасия. Результаты доступны на сайте.

Спортсмен проиграл Денису Спицову, преодолевшему дистанцию за 32 минуты и 38,6 секунды. Большунов отстал от победителя на 9,2 секунды. На третьем месте расположился Артем Мальцев с отставанием в 12,1 секунды.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг рассказал об общении с российскими лыжниками. Спортсмен заявил, что переписывается с соперниками в социальных сетях и поддерживает их после санкций.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.