Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Брест
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Байер
Сегодня
23:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Бавария
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Спортинг
Сегодня
23:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
11:46, 26 ноября 2024Спорт

Большунов проиграл в гонке свободным стилем на этапе Кубка России

Лыжник Денис Спицов победил в гонке свободным стилем на этапе Кубка России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке свободным стилем на 15 километров на первом этапе Кубка России, который проходит в Республике Хакасия. Результаты доступны на сайте.

Спортсмен проиграл Денису Спицову, преодолевшему дистанцию за 32 минуты и 38,6 секунды. Большунов отстал от победителя на 9,2 секунды. На третьем месте расположился Артем Мальцев с отставанием в 12,1 секунды.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг рассказал об общении с российскими лыжниками. Спортсмен заявил, что переписывается с соперниками в социальных сетях и поддерживает их после санкций.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ использовали новые дроны для удара по России. Чем опасны и на что способны американские Switchblade?

      В Кремле выразили беспокойство из-за продолжения эскалации уходящей администрацией Байдена

      В Кремле пообещали сообщить о решении по исключению «Талибана» из списка террористов

      Россиянам назвали простые правила профилактики инфаркта

      Сбивающая людей с ног пурга в российском поселке попала на видео

      Обновление Windows 11 сломалось на ПК со сканерами

      Появились новые подробности по делу разорванной свиньями российской школьницы

      В Кремле спрогнозировали реакцию Запада на слова Путина насчет ударов дальнобойным оружием

      В России выросли спрос на табак и его предложение

      Доктор Мясников рассказал о подлой особенности живота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше