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19:05, 26 ноября 2024Наука и техника

Firefly Aerospace обозначила срок запуска лунного модуля Blue Ghost

Firefly Aerospace запланировала запуск лунного модуля Blue Ghost на январь
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: fireflyspace.com

Компания Firefly Aerospace запланировала запуск своего первого лунного модуля Blue Ghost на январь. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Космический аппарат будет запущен на ракете SpaceX Falcon 9 из Флориды в течение шестидневного окна, которое откроется в середине января. На борту посадочного модуля будут находиться десять инструментов, созданных рамках программы НАСА Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

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Миссия, получившая название Ghost Riders in the Sky, продлится около 60 дней. Обозначенный срок включает 45 земных суток, необходимых для перелета Blue Ghost от Земли к Луне. Посадочный модуль рассчитан на активную работу в течение двух лунных дней и нескольких часов лунной ночи.

В августе издание сообщило, что Firefly Aerospace завершила изготовление Blue Ghost и отправила его в Лабораторию реактивного движения НАСА для начала предстартовых испытаний.

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