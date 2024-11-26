Firefly Aerospace обозначила срок запуска лунного модуля Blue Ghost

Firefly Aerospace запланировала запуск лунного модуля Blue Ghost на январь

Компания Firefly Aerospace запланировала запуск своего первого лунного модуля Blue Ghost на январь. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Космический аппарат будет запущен на ракете SpaceX Falcon 9 из Флориды в течение шестидневного окна, которое откроется в середине января. На борту посадочного модуля будут находиться десять инструментов, созданных рамках программы НАСА Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Миссия, получившая название Ghost Riders in the Sky, продлится около 60 дней. Обозначенный срок включает 45 земных суток, необходимых для перелета Blue Ghost от Земли к Луне. Посадочный модуль рассчитан на активную работу в течение двух лунных дней и нескольких часов лунной ночи.

В августе издание сообщило, что Firefly Aerospace завершила изготовление Blue Ghost и отправила его в Лабораторию реактивного движения НАСА для начала предстартовых испытаний.