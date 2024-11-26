Карпин назвал главное разочарование года для сборной России

Карпин назвал главным разочарованием года для сборной России отмененные матчи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал главное разочарование 2024 года для национальной команды. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что его расстроили отмененные матчи команды. «С соперниками и так сложно, а тут еще форс-мажор. Сыграть с Таиландом помешал тайфун, с Парагваем — трагедия в "Крокусе"», — вспомнил он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций российская сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Российская сборная может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда рекордно обыграла Бруней со счетом 11:0 и разгромила Сирию.