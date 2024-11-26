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13:06, 26 ноября 2024Спорт

Карпин назвал главное разочарование года для сборной России

Карпин назвал главным разочарованием года для сборной России отмененные матчи
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал главное разочарование 2024 года для национальной команды. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что его расстроили отмененные матчи команды. «С соперниками и так сложно, а тут еще форс-мажор. Сыграть с Таиландом помешал тайфун, с Парагваем — трагедия в "Крокусе"», — вспомнил он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций российская сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Российская сборная может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда рекордно обыграла Бруней со счетом 11:0 и разгромила Сирию.

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