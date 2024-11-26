Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:32, 26 ноября 2024Экономика

Курсам рубля и доллара предсказали «новую нормальность»

Аналитик Попцова: курс доллара в 98-100 рублей станет «новой нормальностью»
Кирилл Луцюк

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России спрос на валюту по-прежнему остается выше предложения. Об этом заявила аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Ее процитировала «Российская газета».

По словам аналитика, если прежде российские компании сталкивались с трудностями в проведении трансграничных платежей, что ограничивало импорт, а значит, и спрос на валюту, то в последние месяцы проблемы удалось преодолеть. Попцова напомнила, что 29 крупнейших экспортеров на 24 процента повысили чистые продажи валютной выручки. Это позволяет удержать рубль от более сильной девальвации. Но для укрепления рынок остается недостаточно насыщен. Поэтому, как полагает эксперт, уровень в 98-100 рублей за доллар станет «новой нормальностью».

В свою очередь, аналитик УК «Альфа-Капитал» Руслан Дында спрогнозировал, что до конца года курс американской валюты удержится в диапазоне 95-102 рубля.

Материалы по теме:
Чем отличаются доллары старого и нового образца? Как они выглядят и почему в некоторых странах не принимают старую валюту
Чем отличаются доллары старого и нового образца?Как они выглядят и почему в некоторых странах не принимают старую валюту
16 сентября 2024
У россиян за рубежом все чаще отказываются принимать старые доллары. На что их обменять и в чем лучше хранить сбережения?
У россиян за рубежом все чаще отказываются принимать старые доллары.На что их обменять и в чем лучше хранить сбережения?
5 ноября 2024

Ранее сообщалось, что 26 ноября на рынке Форекс доллар преодолел отметку в 105 рублей, а евро подорожал выше 110 рублей.

Финансовый эксперт Владимир Григорьев предположил, что до конца 2024 года доллар будет стоить больше 100 рублей. По другим прогнозам, в декабре курс доллара опустится ниже 100 рублей.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Министерство обороны анонсировало ответ на удары ВСУ дальнобойным оружием Запада по России

      Стало известно о полученной комментатором Рабадановым при задержании с гранатой травме

      Стало известно отношение украинцев к Зеленскому

      Стали известны подробности дела сбежавшего бывшего российского депутата

      Суд арестовал фигуранта дела о стрельбе в Саратовской области

      Россиянин отправил жену в роддом и надругался над их семилетней дочерью

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      Huawei представила складной смартфон

      Германия поставит Украине две системы ПВО IRIS-T

      В Кремле прокомментировали возможное назначение нового посла в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше