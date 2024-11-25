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00:10, 26 ноября 2024Экономика

Специалист Тумин спрогнозировал курс доллара в декабре

Специалист Тумин рассказал, что курс доллара в декабря опустится ниже 100 рублей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин беседе с Life.ru дал прогноз по курсу доллара в декабре.

По словам специалиста, курс доллара, предположительно, опустится ниже 100 рублей за счет налогового периода в конце месяца. Он уточнил, что экспортеры будут активно продавать свою валютную выручку, чем повысят спрос на рубль.

Также он рассказал, что за счет дорогого доллара объем выручки может быть больше прогнозируемого.

В начале торгов на Московской бирже в понедельник, 25 ноября, российский фондовый рынок продолжил падение, начавшееся 11 ноября.

На этом фоне рубль тестирует многолетние минимумы. Курс доллара на рынке Форекс превысил 104 рубля, а курс евро — 109 рублей. Юань, в отличие от предыдущих валют, торгующийся на Мосбирже, также обновил биржевой максимум с марта 2022 года, достигнув 14,23 рубля.

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