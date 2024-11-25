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13:46, 25 ноября 2024Экономика

Российский фондовый рынок продолжил падение

Падающий индекс Мосбиржи приблизился к минимумам с начала осени
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетКурс доллара:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В начале торгов на Московской бирже в понедельник, 25 ноября, российский фондовый рынок продолжил падение, начавшееся 11 ноября. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Индекс Мосбиржи опустился до 2552 пунктов, что лишь на 10 пунктов выше результата 1 ноября, когда был зафиксирован минимум с начала осени. Индекс РТС обновил минимум с марта 2022 года, достигнув результата в 784 пункта. В свою очередь, индекс российских гособлигаций RGBI снизился до 98,92 пункта.

Российский рынок начал расти с момента, когда победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США стала выглядеть более вероятной. Процесс ускорился, когда прогнозы реализовались, но к настоящему времени весь позитив сошел на нет.

На этом фоне рубль тестирует многолетние минимумы. Курс доллара на рынке Форекс превысил 104 рубля, а курс евро — 109 рублей. Юань, в отличие от предыдущих валют торгующийся на Мосбирже, также обновил биржевой максимум с марта 2022 года, достигнув 14,23 рубля.

Ранее инвестиционный банкир Евгений Коган предупредил, что очередной пакет антироссийских санкций США, о котором было объявлено 21 ноября, может стать «черным лебедем» для российской валюты. По его мнению, ограничения оказались более жесткими, чем те, что вводили летом.

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