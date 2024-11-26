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10:14, 26 ноября 2024Экономика

Экономист дал прогноз по курсу доллара до конца года

Экономист Григорьев спрогнозировал курс доллара выше 100 рублей до конца года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Стоимость доллара до конца 2024 года, вероятно, будет оставаться выше отметки в 100 рублей, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он дал прогноз о будущем российской валюты по отношению к американской, а также назвал факторы, которые влияют на курс.

Укрепление рубля до конца года маловероятно

«Честно говоря, я не думаю, что ситуация как-то заметно изменится до конца года. Помимо этого, мы знаем, что конец года — это время года, которое связано с закупкой товаров, это период, когда люди тратят больше. Поскольку у нас импортных товаров много, платят за них в основном не рублями, то, соответственно, спрос на иностранную валюту падать вряд ли будет. Скорее всего, этот фактор будет действовать и дальше на рубль, поэтому рублю вряд ли легче станет», — сказал он.

Мы можем говорить об интервале 104-107 рублей за доллар, если не произойдет чего-то еще, но пока ресурса для роста нет

Владимир Григорьевэкономист

Экономист назвал влияющие на курс доллара факторы

По словам специалиста, сейчас цены на нефть не влияют на стоимость рубля так значительно, как раньше.

«Сейчас очень значительная часть российской нефти оплачивается в рублях. Это приводит к тому, что сейчас нет прямой связи между стоимостью нефти и влиянием этого фактора на курс рубля», — объяснил он.

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Еще один важный фактор, на который реагирует стоимость российской валюты, связан с проблемами в цепочках платежей, отметил Владимир Григорьев.

«Часть наших поставщиков не хочет получать в качестве оплаты за свой импорт рубли или даже юани, а прежде всего доллары и в меньшей степени и евро. Поэтому возникает дисбаланс между количеством долларов, которые притекают в страну, и количеством долларов, которые необходимы, чтобы оплачивать импорт. (...) Второй фактор, который имеет значение, — это то, что в России существует достаточно устойчивая категория людей, которые на протяжении многих лет считают доллар более надежным вложением, чем рубль. Естественно, они оказывают давление на рынок, покупая доллар как в наличной, так и в безналичной форме», — добавил он.

25 ноября курс доллара на торгах превышал отметку в 104 рубля, евро поднимался выше 109. На прошлой неделе рубль и долларовый индекс Мосбиржи (РТС) достигли минимума с марта 2022 года (официальный курс 102,58 рубля за доллар) после подъема выше отметки в 100 рублей за доллар.

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