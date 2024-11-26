Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
3:0
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
3:0
Завершен
Брест
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Манчестер Сити
3:3
Завершен
Фейеноорд
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Байер
5:0
Завершен
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Бавария
1:0
Завершен
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Спортинг
1:5
Завершен
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
00:56, 27 ноября 2024Спорт

«Манчестер Сити» упустил преимущество в три мяча в игре Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» в игре ЛЧ с «Фейеноордом» упустил преимущество в три мяча
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Molly Darlington / Reuters

Английский «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с нидерландским «Фейеноордом» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 27 ноября, и завершилась со счетом 3:3 в пользу хозяев. В составе хозяев дубль оформил Эрлинг Холанд, еще один гол забил Илкай Гюндоган. У гостей мячи на счету Аниса Хадж Муссы, Сантьяго Хименеса и Давида Ганцко. Англичане вели со счетом 3:0, но упустили преимущество.

«Манчестер Сити» прервал серию из пяти поражений подряд во всех турнирах. В Лиге чемпионов команда набрала восемь очков и находится на 15-м месте.

«Фейеноорд» имеет в активе семь очков. Команда располагается на 20-й позиции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МИД России назвал условия для разрешения конфликта на Украине

      Популярная телезвезда в едва прикрывающем грудь наряде пришла на премию

      ПСЖ с Сафоновым проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов

      «Манчестер Сити» упустил преимущество в три мяча в игре Лиги чемпионов

      Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане

      Путин анонсировал открытие филиала МГИМО в Астане

      Путин призвал помнить о борьбе против нацизма

      Советник Трампа заявил о его сосредоточенности на конфликте на Украине

      Водитель проехал 30 километров с телом на крыше и не заметил этого

      Путин поблагодарил Токаева за продвижение русского языка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше