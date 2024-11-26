«Манчестер Сити» упустил преимущество в три мяча в игре Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» в игре ЛЧ с «Фейеноордом» упустил преимущество в три мяча

Английский «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с нидерландским «Фейеноордом» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 27 ноября, и завершилась со счетом 3:3 в пользу хозяев. В составе хозяев дубль оформил Эрлинг Холанд, еще один гол забил Илкай Гюндоган. У гостей мячи на счету Аниса Хадж Муссы, Сантьяго Хименеса и Давида Ганцко. Англичане вели со счетом 3:0, но упустили преимущество.

«Манчестер Сити» прервал серию из пяти поражений подряд во всех турнирах. В Лиге чемпионов команда набрала восемь очков и находится на 15-м месте.

«Фейеноорд» имеет в активе семь очков. Команда располагается на 20-й позиции.