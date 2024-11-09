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23:14, 9 ноября 2024Спорт

Гвардиола повторил личный антирекорд в тренерской карьере

Гвардиола впервые за девять лет проиграл четыре матча подряд
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO

Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые за девять лет проиграл четыре матча подряд и повторил личный антирекорд в тренерской карьере. Об этом cообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста уступил в Лиге чемпионов португальскому «Спортингу» (1:4), в Кубке лиги «Тоттенхэму» (1:2) и в Английской премьер-лиге (АПЛ) «Борнмуту» (1:2) и «Брайтону» (1:2).

По данным BBC, фанаты «Брайтона» пели Гвардиоле о том, что с утра его уволят. «Манчестер Сити» не проигрывал четыре раза подряд с 2006 года.

Ранее стало известно, что Гвардиолу хотят пригласить тренером в сборную Бразилии. Как сообщает The Athletic, 53-летний специалист открыт к предложению бразильской футбольной конфедерации и готов к работе в сборной этой страны с прицелом на чемпионат мира 2030 года.

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