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17:32, 26 ноября 2024Мир

Меркель оценила уровень владения немецким у Путина

Меркель призналась, что владеет русским хуже, чем Путин — немецким
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Бывшая бундесканцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что владеет русским языком хуже, чем президент России Владимир Путин — немецким. Об этом политик рассказала в своей автобиографической книге «Свобода. Воспоминания 1954-2021», передает ТАСС.

«Мои знания русского остались во временах ГДР, слова демократического политического языка я не знала», — написала она.

Меркель также рассказала об опоздании Путина на саммит «Большой восьмерки» (G8) в немецком Хайлигендамме. По ее словам, Путин явился на встречу спустя 45 минут после ее начала и произнес фразу «это ваша вина, точнее вина Radeberger» — немецкого пива премиум-класса, ящик которого он заказал в гостиничный номер.

Ранее Путин признался, что в последнее время ему не хватает практики в немецком языке.

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