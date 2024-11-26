Меркель рассказала об опоздании Путина на саммит из-за пива

Меркель в мемуарах рассказала об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива

В своих мемуарах «Свобода» бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об опоздании президента России Владимира Путина на саммит «Большой восьмерки» (G8) в немецком Хайлигендамме из-за пива. Отрывок из книги публикует РБК.

«Не хватало только одного человека: Владимира Путина. Мы ждали и ждали. Если и есть что-то, чего я терпеть не могу, так это опоздание. Почему он это сделал? Кому он хотел что-то доказать? Или у него была реальная проблема?» — пишет Меркель.

Экс-канцлер отметила, что Путин явился на встречу спустя 45 минут после ее начала. По словам Меркель, на ее обеспокоенность произошедшим российский лидер ответил фразой «это ваша вина, точнее вина Radeberger» — немецкого пива премиум-класса. В мемуарах сообщается, что перед саммитом Путин заказал в гостиничный номер ящик любимого пива, которое он попробовал в 1980-е годы, проходя службу в Дрездене в качестве офицера КГБ. Президент России якобы сообщил Меркель, что у него не было «другого выбора, кроме как выпить».

Ранее стало известно о поступлении мемуаров «Свобода» в продажу 26 ноября. Часть книги посвящена мировым политикам, в частности Путину и избранному президенту США Дональду Трампу.