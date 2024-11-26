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02:25, 26 ноября 2024Культура

Срок поступления в продажу мемуаров Меркель назвали

Мемуары экс-канцлера ФРГ Меркель «Свобода» поступят в продажу 26 ноября
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pool / Reuters

Мемуары бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель под названием «Свобода» поступят в продажу во вторник, 26 ноября. Выдержки из книги опубликовало издание Zeit.

В частности, Меркель вспоминает Бухарестский саммит Североатлантического альянса (НАТО) 2008 года, в ходе которого было решено отложить вступление в блок Молдавии и Украины. Бывший канцлер отмечает, что считает принятые решения верными.

Также часть мемуаров посвящена персонально мировым политиком, в частности президенту России Владимиру Путину и избранному главе Белого дома Дональду Трампу.

13 мая стало известно, что Меркель выпустит мемуары, которые будут опубликованы под названием «Свобода: Воспоминания 1954-2021» в ноябре 2024 года. По данным американского издательства Pan Macmillan, в книге Меркель расскажет о своем жизненном пути от детства в ГДР до начала политической карьеры и работы в высших эшелонах власти ФРГ «более подробно, чем когда-либо прежде».

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