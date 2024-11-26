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11:13, 26 ноября 2024Спорт

Названа лучшая десятиминутная тренировка для избавления от пивного живота

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: PeopleImages.com / Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Журналисты Men Today назвали лучшую десятиминутную тренировку для избавления от пивного живота. Об этом сообщается в материале издания.

В тренировку необходимо включить такие упражнения, как «планка», «скалолаз», скручивания, а также «ножницы». Кроме того, следует делать ситапы. Для их выполнения нужно лечь на спину, согнув ноги в коленях, а руки вытянув вперед, затем необходимо подняться и сесть, руками коснуться стоп, после чего снова лечь на пол.

В материале отмечается, что важно создать дефицит калорий примерно на двадцать-тридцать процентов, то есть тратить больше энергии, чем потреблять. В первую очередь следует исключить обработанные продукты и включить в рацион более здоровую пищу и обильное количество воды.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.

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