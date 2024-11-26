Названы лучшие города мира

World's 100 Best Cities назвала 100 лучших городов мира в 2025 году

Названы 100 лучших городов мира в 2025 году. Такой рейтинг составили специалисты программы World's 100 Best Cities.

Первое место в списке досталось Лондону, который эксперты посчитали легендарным мегаполисом. Уточняется, что британская столица занимает лидирующую позицию уже десять лет подряд. В этом городе туристов и жителей ждет яркая ночная жизнь, отметили аналитики.

На втором месте оказался Нью-Йорк — специалистов впечатлила бизнес-экосистема американского города и возможности для культурного отдыха. А третью позицию занял Париж со своими достопримечательностями и разнообразием шопинга. В десятку лидеров также вошли Токио, Сингапур, Рим, Мадрид, Барселона, Берлин и Сидней.

Ранее National Geographic назвал лучшие места в мире для путешествий в 2025 году. В их числе оказались Антигуа в Гватемале и Окала во Флориде, США.