Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:57, 26 ноября 2024Мир

Пентагон подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS по России

Пентагон подтвердил разрешение использовать ATACMS для ударов по России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Handout / Reuters

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во вторник подтвердил разрешение, выданное Вашингтоном Киеву на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на брифинг.

«Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны», — подтвердил представитель Минобороны спустя сутки после Белого дома.

Он отметил, что в настоящее время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими дальнобойными ракетами сфокусированы на Курской области.

Ранее Белый дом заявил, что ВСУ могут бить по Курской области и территориям «рядом с ней» американскими дальнобойными ракетами ATACMS «для самообороны».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Можем и будем». Главком ВСУ анонсировал новое контрнаступление Украины

      В Австрии поддержали стремление Трампа к миру на Украине

      Трамп поинтересовался мнением о Путине

      Трамп задумался о прямых переговорах с Ким Чен Ыном

      В НАТО призвали создать стратегию по сдерживанию России

      В Израиле назвали соглашение с Ливаном исторической ошибкой

      В Белоруссии высказались о применении «Орешника» Россией

      В Польше предсказали трудные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

      Пленный рассказал об обучении украинских военных стрельбе на симуляторах

      Во Франции ответили на слова Макрона о скорой отставке правительства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше