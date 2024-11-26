Пентагон подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS по России

Пентагон подтвердил разрешение использовать ATACMS для ударов по России

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во вторник подтвердил разрешение, выданное Вашингтоном Киеву на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на брифинг.

«Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны», — подтвердил представитель Минобороны спустя сутки после Белого дома.

Он отметил, что в настоящее время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими дальнобойными ракетами сфокусированы на Курской области.

Ранее Белый дом заявил, что ВСУ могут бить по Курской области и территориям «рядом с ней» американскими дальнобойными ракетами ATACMS «для самообороны».