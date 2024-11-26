Переживший наезд пьяного водителя российский хоккеист рассказал подробности произошедшего

Хоккеист Щетилин заявил, что в результате наезда пьяного водителя получил ушибы

Вратарь «Челмета», фарм-клуба челябинского «Трактора», Алексей Щетилин рассказал подробности пережитого наезда пьяного водителя. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он рассказал, что вместе с друзьями стоял на островке безопасности. «В нас влетела эта машина на полной скорости. Увидел машину только в последний момент, непосредственно перед ударом повернул голову», — заявил игрок.

Голкипер добавил, что он и его жена получили ушибы и сотрясение мозга. «Сейчас болит все тело. Но самое главное, что все остались живы», — отметил Щетилин.

По данным СК, днем 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель на своем автомобиле совершил наезд на пешеходов. Пострадали пять человек, в том числе малолетний ребенок.