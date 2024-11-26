Россияне бросились скупать старые Lada

«Известия»: продажи подержанных Lada 2107 выросли на 57,5 процента в октябре

По итогам октября 2024 года самой популярным автомобилем с пробегом на российском вторичном рынке стал седан Lada 2107, его перепродали в общей сложности 14,3 тысячи раз. О повышенном спросе граждан на устаревшую модель сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Автостата».

В годовом выражении реализация б/у модели из «классического» семейства российского концерна «АвтоВАЗ» выросла на 57,5 процента. Этот седан сохраняет за собой статус самого популярного у граждан на вторичном рынке девятый месяц подряд. За первые десять месяцев 2024 года в России перепродали в общей сложности более 113 тысяч «семерок» (плюс 40 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го). Помимо Lada 2107 в топ-10 самых востребованных б/у автомобилей попали еще четыре Lada. Речь идет о моделях 2114 «Самара», «Нива» 4×4, «Приора» и «Гранта».

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков объяснил повышенный интерес россиян к старым Lada прежде всего небольшой стоимостью подобных машин. Например, «семерку» можно найти на вторичном рынке за 100 тысяч рублей. «Кто-то в результате сделки получает хоть какие-то деньги, а кто-то — хоть какой-то транспорт», — пояснил эксперт. В свою очередь, партнер «Автостата» Игорь Моржаретто связал рост продаж подержанных машин в России с резким повышением утильсбора. Кроме того, на подобную динамику также оказывает влияние удорожание автокредитов на фоне роста ключевой ставки Центробанка (ЦБ), заключил аналитик.

Ранее агентство «Автостат» сообщило о заметном росте продаж подержанных автомобилей в России. По итогам октября в стране реализовали в общей сложности 605,3 тысячи подобных машин. Достигнутый результат оказался на 14,3 процента выше сентябрьского показателя и 23,8 процента больше в годовом выражении. На долю Lada пришлось почти 25 процентов от всех сделок на вторичном рынке.