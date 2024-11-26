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10:32, 26 ноября 2024Спорт

Стала известна реакция Овечкина на первую победу «Вашингтона» после его травмы

Травмированный Овечкин пришел в раздевалку «Вашингтона» после победы в матче НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Isaiah J. Downing / Reuters

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» выложил видео на своей странице в социальной сети X после победы над «Флоридой Пантерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ролике появился капитан команды россиянин Александр Овечкин, который отреагировал на первую победу «Вашингтона» после его травмы. Хоккеист пришел в раздевалку вместе с сыном, с улыбкой аплодировал своей команде и обнял главного тренера Спенсера Карбери.

Овечкин получил травму 21 ноября. Уточнялось, что россиянин сломал малоберцовую кость левой ноги и выбыл на срок от четырех до шести недель. Это рекордный срок за 20 сезонов форварда в лиге.

Овечкин травмировался 19 ноября в игре против «Юты». Россиянин получил удар в ногу в столкновении с канадцем Джеком Макбэйном и не смог самостоятельно покинуть площадку.

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