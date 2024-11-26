Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:26, 26 ноября 2024Мир

Стали известны детали вызова посла Великобритании в МИД России

Посол Великобритании Кейси покинул МИД России без комментариев
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси покинул МИД России без комментариев для СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

«Посол Кейси пробыл в здании российского внешнеполитического ведомства чуть более часа. После выхода из здания он отказался давать журналистам какие-либо комментарии о своем пребывании в министерстве», — передает агентство.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Кейси был вызван в МИД России.

Днем 26 ноября в ФСБ России заявили, что в работе сотрудника посольства Великобритании в Москве выявлены признаки разведывательной деятельности. Дипломат лишен аккредитации за указание недостоверных данных при въезде в страну. Уточняется, что речь идет о втором секретаре политического отдела британского посольства Уилксе Эдварде Прайоре. Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Министерство обороны анонсировало ответ на удары ВСУ дальнобойным оружием Запада по России

      РФС выдвинул министра спорта России Дегтярева в кандидаты на пост главы ОКР

      Стало известно о полученной комментатором Рабадановым при задержании с гранатой травме

      Стало известно отношение украинцев к Зеленскому

      Стали известны подробности дела сбежавшего бывшего российского депутата

      Суд арестовал фигуранта дела о стрельбе в Саратовской области

      Россиянин отправил жену в роддом и надругался над их семилетней дочерью

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      Huawei представила складной смартфон

      Германия поставит Украине две системы ПВО IRIS-T

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше