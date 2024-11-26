Стали известны детали вызова посла Великобритании в МИД России

Посол Великобритании Кейси покинул МИД России без комментариев

Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси покинул МИД России без комментариев для СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

«Посол Кейси пробыл в здании российского внешнеполитического ведомства чуть более часа. После выхода из здания он отказался давать журналистам какие-либо комментарии о своем пребывании в министерстве», — передает агентство.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Кейси был вызван в МИД России.

Днем 26 ноября в ФСБ России заявили, что в работе сотрудника посольства Великобритании в Москве выявлены признаки разведывательной деятельности. Дипломат лишен аккредитации за указание недостоверных данных при въезде в страну. Уточняется, что речь идет о втором секретаре политического отдела британского посольства Уилксе Эдварде Прайоре. Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.