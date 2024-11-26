ЦСКА разгромил «Рубин» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА дома разгромил «Рубин» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Московский ЦСКА на своем поле разгромил казанский «Рубин» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 26 ноября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Келлвен, Аббосбек Файзуллаев и Тамерлан Мусаев. Все мечи были забиты в первом тайме.

В первом матче, который прошел в Казани, команды сыграли вничью (0:0). По сумме двух встреч в полуфинал Пути РПЛ вышли армейцы.

«Рубин» не вылетел из розыгрыша Кубка России. Он продолжит борьбу за трофей в Пути регионов. Ранее в полуфинал этой стадии вышел «Краснодар».