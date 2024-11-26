Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
3:0
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
1:0
1-й тайм
live
Брест
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Манчестер Сити
0:0
1-й тайм
live
Фейеноорд
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Байер
2:0
1-й тайм
live
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Бавария
0:0
1-й тайм
live
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
Спортинг
0:1
1-й тайм
live
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 5-й тур
22:28, 26 ноября 2024Спорт

ЦСКА разгромил «Рубин» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА дома разгромил «Рубин» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский ЦСКА на своем поле разгромил казанский «Рубин» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 26 ноября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Келлвен, Аббосбек Файзуллаев и Тамерлан Мусаев. Все мечи были забиты в первом тайме.

В первом матче, который прошел в Казани, команды сыграли вничью (0:0). По сумме двух встреч в полуфинал Пути РПЛ вышли армейцы.

«Рубин» не вылетел из розыгрыша Кубка России. Он продолжит борьбу за трофей в Пути регионов. Ранее в полуфинал этой стадии вышел «Краснодар».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Можем и будем». Главком ВСУ анонсировал новое контрнаступление Украины

      Сибига рассказал о создании «Украинского легиона» в Польше

      В Австрии поддержали стремление Трампа к миру на Украине

      Трамп поинтересовался мнением о Путине

      Трамп задумался о прямых переговорах с Ким Чен Ыном

      В НАТО призвали создать стратегию по сдерживанию России

      В Израиле назвали соглашение с Ливаном исторической ошибкой

      В Польше предсказали трудные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

      Пленный рассказал об обучении украинских военных стрельбе на симуляторах

      Во Франции ответили на слова Макрона о скорой отставке правительства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше