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21:17, 26 ноября 2024Мир

Украину предостерегли от нарушения конвенции о противопехотных минах

Секретариат Оттавской конвенции: получение Украиной мин от США нарушит договор
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Получение Украиной противопехотных мин от США нарушит Оттавскую конвенцию, которую Киев ратифицировал в 2005 году. Об этом предупредил секретариат этого соглашения, его заявление цитирует РИА Новости.

«Получение запрещенного оружия было бы прямым нарушением договора государством-участником», — подчеркнули там.

В связи с этим некоторые участники саммита «За мир, свободный от мин», проходящий в Камбодже, выразили обеспокоенность передачей Соединенными Штатами указанных вооружений Украине и напомнили, что никакие обстоятельства того, как мины производятся или почему используются, не отменяют обязательств по соблюдению договора.

Оттавская конвенция, вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. США присоединились к соглашению в 2022 году.

Ранее о планах США отправить Украине противопехотные мины объявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что данный вид мин можно контролировать, когда они будут самоактивироваться и самодетонировать, что делает их «более безопасными» для применения в боевых действиях.

21 ноября в ООН заявили, что применение Вооруженными силами Украины противопехотных мин из США является нарушением Оттавской конвенции.

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