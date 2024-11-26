В Кремле прокомментировали возможное назначение нового посла в США

Ушаков: кандидат на пост посла России в США проходит процедуру согласования

Кандидат на пост посла России в США в данный момент проходит процедуру согласования, после чего Москва запросит у Вашингтона агреман (согласие государства на назначение главы диппредставительства другого государства). Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«В настоящее время наш кандидат на пост возможного посла в США проходит межведомственные согласования внутри страны. После этого этот человек получает одобрение в соответствующих структурах и одобрение со стороны президента, направляется запрос на агреман американской стороне», — заявил Ушаков, добавив, что процедура проводится в закрытом порядке до получения агремана.

Помощник президента также прокомментировал сообщения о возможном назначении на пост посла в США директора департамента Северной Америки МИД России, бывшего посла в Канаде Александра Дарчиева. Ушаков отметил, что плотно сотрудничал с Дарчиевым и считает его «квалифицированным и толковым специалистом, прекрасно разбирающимся в американских делах».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кадровые назначения на пост посла России в США не анонсируются.