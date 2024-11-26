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16:27, 26 ноября 2024Мир

В Кремле рассказали о договоренности Путина и Шольца

Ушаков: Путин и Шольц условились продолжать связь на уровне помощников
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sergey Guneev / Pool / Sputnik Photo Agency / Reuters

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц не договаривались о дальнейших контактах, но условились продолжать связь на уровне помощников. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Было условлено, что я со своим коллегой при необходимости буду связываться по телефону. Что, собственно, периодически мы делаем», — отметил Ушаков.

Помощник президента России подтвердил, что телефонный разговор состоялся, и подчеркнул, что все обсуждаемые во время беседы вопросы уже были обозначены.

Переговоры Шольца и Путина состоялись 15 ноября по инициативе германской стороны. В ходе разговора канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования конфликта на Украине. Отмечалось, что по итогам беседы политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.

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