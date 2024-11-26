Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:19, 26 ноября 2024Мир

В МИД России оценили «сессии плача» в Госдепе США

Захарова: дипломаты молчали о Газе, но плакали из-за Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lev Radin / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась тому, что сотрудники Госдепартамента США устраивали «сессии плача и крика» после победы Дональда Трампа на выборах президента. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, «горы трупов на Украине, в секторе Газа» по какой-то причине не стали поводом для подобных эмоциональных реакций. Она также обратила внимание на то, что такие мероприятия вызывают критику даже в США.

«Американские дипломаты плачут навзрыд по поводу победы Дональда Трампа, вызвал недоумение не только у общественности, но даже у Палаты представителей США», — оценила представитель МИД.

Захарова добавила, что такая ситуация уже привлекла внимание конгрессмена Даррелла Иссы, который направил запрос госсекретарю США с требованием разобраться в происходящем.

Ранее Захарова заявила, что Трампу следует отдать должное за более реалистичную оценку страны. По ее словам, в истории отношений США и РФ имеются «прекрасные моменты сотрудничества», к которым следовало бы стремиться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Можем и будем». Главком ВСУ анонсировал новое контрнаступление Украины

      Больше половины американцев выступили против помощи Украине

      В МИД России оценили «сессии плача» в Госдепе США

      Сибига рассказал о создании «Украинского легиона» в Польше

      В Австрии поддержали стремление Трампа к миру на Украине

      Трамп поинтересовался мнением о Путине

      Трамп задумался о прямых переговорах с Ким Чен Ыном

      В НАТО призвали создать стратегию по сдерживанию России

      В Израиле назвали соглашение с Ливаном исторической ошибкой

      В Польше предсказали трудные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше